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جيش الاحتلال يقصف مجمع مدارس في جباليا بشمال غزة

05:53 م السبت 11 يناير 2025

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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القاهرة - (د ب أ)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن غارة جوية أسفرت عن تدمير موقع قيادة لحركة حماس في مجمع مدارس سابق في جباليا شمالي قطاع غزة.

ولم ترد تقارير من إسرائيل عن شهداء أو مصابين بين مقاتلي حماس، أو إصابات أخرى.

ومن ناحيتها، أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) في الضفة الغربية نقلا عن مصادر فلسطينية أن ثمانية أشخاص على الأقل استشهدوا جراء الهجوم على المجمع، ومن بينهم أطفال.

وأشارت الوكالة إلى أن الأسر النازحة اتخذت من المدرسة السابقة مأوى لها.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ثلاثة مسلحين لقوا حتفهم بعدما رصدتهم طائرة مسيرة وهم يغادرون فتحة نفق، في واقعة أخرى في جباليا.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس جباليا قطاع غزة إسرائيل
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