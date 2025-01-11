"قُتل أو أُصيب أو بصحة جيدة".. القسّام ترد على طلب زوجة أسير إسرائيلي- (فيديو)

وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، اليوم الخميس، مقطعا مصورا ترد فيه على طلب زوجة أحد الأسرى الإسرائيليين لديها.

وكانت زوجة الأسير الإسرائيلي "دفيد كونيو"، نشرت مقطعا مصورا تطالب فيه بتسجيل فيديو لزوجها للاطمئنان على سلامته وإن كان لا يزال حيا.

كيف كان رد القسام على المستوطنة التي طلبت من القسام رؤية فيديو جديد لزوجها الاسير في غزة.



فيديو القسام pic.twitter.com/AvBOnimEHN — Hanzala (@Hanzpal2) January 11, 2025

وقالت القسّام في رسالتها باللغات، العربية والعبرية والإنجليزية: "دفيد بعدما خرجت أنتي وزاد الضغط العسكري إما أن يكون قُتل أو أُصيب أو بصحة جيدة.. نتنياهو لم يقرر بعد.. الوقت ينفد".