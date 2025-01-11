مسؤول إسرائيلي: ترامب بدأ يتدخل شخصيًا في قضية إطلاق سراح الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية عن مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بدأ في اليومين الماضيين بالتدخل شخصيا في قضية إطلاق سراح الأسرى.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن وقبل توليه منصبه يوم 20 يناير الجاري.

بدورها، قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجتمع في هذه الأثناء مع مبعوث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.

وأشارت القناة العبرية إلى أن نتنياهو سيعقد اليوم جلسة تقدير للوضع مع قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية بشأن المفاوضات، لافتة كذلك إلى أن اجتماع نتنياهو سيبحث إرسال رئيسي الموساد والشاباك وممثل الجيش عن فريق التفاوض إلى قطر.

وفي سياق متصل، قال موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول إسرائيلي، إن ويتكوف أبلغ وزير الخارجية القطري أن ترامب يريد رؤية اتفاق بغضون أيام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينقل ويتكوف الرسالة نفسها خلال لقائه نتنياهو اليوم.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر مطلعة، أنه تم بالفعل سد 90٪ من الفجوات في صفقة الأسرى، موضحة أن هناك خلاف بشأن الانتقال من المرحلة الأولى للصفقة إلى المرحلة الثانية.

ولفتت المصادر، إلى أن هناك جدل بين الأطراف بشأن الصياغة القانونية للصفقة وكل طرف يصر على حرية عمل خاصة به.