"زيادة الوجود العسكري".. الدنمارك ترسل رسائل خاصة لأمريكا بشأن جرينلاند

القاهرة- مصراوي

أرسلت الدنمارك رسائل خاصة في الأيام الأخيرة إلى فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتعبير عن استعدادها لمناقشة تعزيز الأمن في جرينلاند أو زيادة الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، وفقًا لما قاله مصدران مطلعان على القضية لموقع أكسيوس الأمريكي.

رفض ترامب استبعاد استخدام القوة العسكرية للسيطرة على جرينلاند كان بمثابة تهديد فعلي بغزو أحد أقدم حلفاء الناتو. التصريح الذي فاجأ كوبنهاجن والعديد من العواصم الأوروبية الأخرى.

وأعلن ترامب مرارًا أن السيطرة على جرينلاند - أكبر جزيرة في العالم - ضرورية للأمن القومي للولايات المتحدة في مواجهة روسيا والصين. وتسعى الحكومة الدنماركية إلى إقناع ترامب، بما في ذلك من خلال الرسائل التي تم توجيهها إلى مستشاريه هذا الأسبوع، بأن مخاوفه الأمنية يمكن معالجتها دون الحاجة إلى ضم جرينلاند لصالح الولايات المتحدة.

وصرح دبلوماسي أوروبي لأكسيوس، بأن الدنمارك تُعتبر واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة داخل الاتحاد الأوروبي، ولم يكن أحد يتوقع أن تكون أول دولة تدخل في مواجهة مع إدارة ترامب.

واجتمعت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، مع رئيس وزراء جرينلاند، موت إيجيدي، يوم الجمعة في كوبنهاغن لمناقشة الوضع.

قالت فريدريكسن في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع إنها طلبت لقاءً مع ترامب.

أبدى إيجيدي، المدافع عن استقلال جرينلاند، استعداده للتحدث مع الرئيس المنتخب، قائلاً:

"جرينلاند لشعب جرينلاند. لا نريد أن نكون دنماركيين، ولا نريد أن نكون أمريكيين. نريد أن نكون جرينلاند."

وذكرت المصادر، أن الحكومة الدنماركية تسعى لتجنب مواجهة علنية مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وطالبت فريق ترامب بتوضيح تعليقاته الأخيرة بشأن جرينلاند.

وأكدت الدنمارك في رسائلها أن جرينلاند ليست معروضة للبيع، لكنها أبدت استعدادها لمناقشة أي طلب أمريكي آخر يتعلق بالجزيرة.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في جرينلاند واتفاقية دفاع تعود إلى عام 1951 مع الدنمارك، مما يسمح بمناقشة زيادة القوات الأمريكية بسهولة.

وقال مسؤولون دنماركيون إنهم يدرسون إجراءات إضافية لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية والقدرات العسكرية في جرينلاند، بالتشاور مع حكومة الجزيرة.

خلال الحرب الباردة، لعبت جرينلاند دورًا رئيسيًا في دفاعات الناتو والولايات المتحدة كجزء من نظام الإنذار المبكر لاكتشاف الغواصات السوفيتية والصواريخ المحتملة. ومع فتح ممرات بحرية جديدة بسبب تغير المناخ، أصبحت جغرافيا جرينلاند أكثر أهمية.

إذا كان قلق ترامب الأساسي هو الأمن، فإن الولايات المتحدة تستطيع زيادة وجودها العسكري في جرينلاند ضمن تحالفها مع الدنمارك، وفقًا لما ذكره مالتي هامبرت، المؤسس والزميل الأول في معهد القطب الشمالي لأكسيوس.

فيما قلل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، من أهمية تعليقات ترامب، مشيرًا إلى أنه لا فائدة من إضاعة الوقت فيها. قال بلينكين: "إنها ليست فكرة جيدة ولن تحدث."

لكن استمرار ترامب في التعليق على القضية وزيارة ابنه لجرينلاند يجعل المسؤولين في الدنمارك والجزيرة غير قادرين على استبعاد احتمال أن يكون ترامب جادًا في نواياه.