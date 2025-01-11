مندوبو "البديل الألماني" يختارون بالإجماع رئيسة الحزب مرشحة لمنصب المستشار

ريزا(ألمانيا)- (د ب أ)

اختار مندوبو حزب "البديل من أجل ألمانيا" بالإجماع ووسط تصفيق مدوٍ رئيسة الحزب، أليس فايدل، مرشحة لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب اليميني الشعبوي في مدينة ريزا بولاية سكسونيا، شرقي ألمانيا، اليوم السبت.

وفي إشارة إلى استطلاعات الرأي الراهنة، كان الرئيس المشارك للحزب، تينو شروبالا، توجه إلى مندوبي الحزب البالغ عددهم نحو 600 شخص داعيًا إياهم إلى العمل على تجاوز حاجز الـ 20% التي يحصل عليها الحزب في الاستطلاعات.

وقال شروبالا: "علينا الآن أن نتجاوز حاجز 20% ونواصل الصعود"، بهدف جعل فايدل مستشارة ألمانيا، لافتا إلى أنه لهذا السبب سيقوم شخصيا "بدعم القائدة".

وتم اختيار فايدل مرشحة لمنصب المستشار بالتزكية، عبر التصويت الشفوي عن طريق الوقوف، ولم يتم إجراء تصويت أو فرز للأصوات.

ومنذ شهور، يحل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، ثانيا في قائمة أقوى الأحزاب بألمانيا بعد الاتحاد المسيحي، وبفارق كبير، ومع ذلك لا توجد فرصة للحزب كي يشارك في الحكومة حيث ترفض جميع الأحزاب الأخرى التحالف معه.

وبدأ المؤتمر الحزبي في ريزا بتأخير تجاوز ساعة بسبب الحواجز والاحتجاجات التي نظمها معارضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" على عدة طرق مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر.