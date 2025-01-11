السلطة الفلسطينية تطبق حصارها على مخيم جنين وتمنع دخول الغذاء والدواء

وكالات

قالت مصادر فلسطينية بمخيم جنين لقناة الجزيرة: إن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تطبق حصارها على المخيم وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية.

وأضافت المصادر، اليوم السبت، أن انقطاع المياه والكهرباء عن أجزاء كبيرة من المخيم جاء بسبب حصار أجهزة السلطة له.

ولفتت إلى أن السلطة الفلسطينية، اعتقلت عددا من مصابي وجرحى المخيم داخل المستشفيات، كما أنها وجهت تهديدات للصحفيين لوقف التغطية وعدم دخول المخيم.