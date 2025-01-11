جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة

تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من جنوب قطاع غزة على "كيبوتس كيرم شالوم" .

وانطلقت صافرات الإنذار في الكيبوتس الحدودي وسط الهجوم، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر.

وتصاعد مؤخرا إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، في الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي هجماته في القطاع ردا على عملية طوفان الأقصى من جانب حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن، بحسب وكالة المعلومات والأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت.





