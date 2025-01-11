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دولة عربية.. الرئيس اللبناني يكشف وجهته الخارجية الأولى

02:05 م السبت 11 يناير 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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بيروت- (د ب أ)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، أن السعودية سوف تكون أول مقصد له في زياراته الخارجية.

وتلقى الرئيس عون اليوم اتصالاً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيه على انتخابه رئيساً للبنان ودعاه لزيارة السعودية، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وتناول الحديث "آخر المستجدات وسبل تعزيز العلاقة الفريدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية ولبنان."

وشكر الرئيس عون ولي العهد السعودي، مؤكداً أن "المملكة العربية السعودية ستكون أول مقصد له في زياراته الخارجية تلبية لدعوة ولي العهد إيمانا بدور المملكة العربية السعودية التاريخي في مساندة لبنان والتعاضد معه وتأكيداً لعمق لبنان العربي كأساس لعلاقات لبنان مع محيطه الإقليمي".

وكان المجلس النيابي انتخب أول أمس الخميس العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوت، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.

جوزيف عون الرئيس اللبناني السعودية المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
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