ضبط مطبعة في الغربية لطباعة منتجات تجارية مزورة بلا ترخيص

كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية عن ضبط عدة مطابع غير مرخصة تقوم بطباعة مطبوعات تجارية بالمخالفة للقانون.

في حملة مكثفة على دائرة قسم شرطة طنطا ثان، تم ضبط مالك مطبعة بدون ترخيص وبداخلها 50 ألف مطبوع تجاري لمنتجات غذائية ومستحضرات تجميل، بالإضافة إلى 721 ألف ملصق واستيكرات لأغراض تجارية أخرى.

كما تم ضبط مطبعة أخرى تحتوي على 10 آلاف مطبوع تجاري.

واعترف المتهمون بممارستهم هذه الأنشطة بهدف تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.