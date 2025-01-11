قبل 4 دقائق من الكارثة.. لغز توقف الصندوق الأسود لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

القاهرة- مصراوي

قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية اليوم السبت، إن الصندوق الأسود لطائرة ركاب تحطمت في مطار جنوب غرب كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي، توقف عن العمل خلال الدقائق الأربع الأخيرة قبل وقوع الحادث.

وأظهرت نتائج تحليل مسجل بيانات الرحلة (FDR) ومسجل صوت قمرة القيادة (CVR) للطائرة المنكوبة، الذي أجراه المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، أن البيانات توقفت عن التخزين في كلا الجهازين قبل حوالي أربع دقائق من اصطدام الطائرة بمصنع محلي، وفقًا لوزارة النقل والبنية التحتية.

وتخطط لجنة التحقيق في حوادث السكك الحديدية الجوية بالوزارة لتحديد السبب وراء توقف تسجيل البيانات.

وتشير التقارير إلى أن الطائرة اصطدمت بجزء من نظام هبوط الأجهزة (ILS)، الذي يوفر للطائرات إرشادات لهبوطها في خط وسط المدرج.

وفي 29 ديسمبر 2024، تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة Jeju Air كانت تقل 181 شخصًا من بانكوك. أثناء هبوطها في مطار موان الدولي، انزلقت الطائرة عن المدرج واصطدمت بتلة خرسانية مزودة بمحدد محلي يقع في نهاية المدرج، على بعد حوالي 290 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة سيول.

وأسفر الحادث عن مقتل 179 شخصًا على متن الطائرة، فيما تم إنقاذ اثنين من أفراد الطاقم.

قبل الحادث بست دقائق، حذر مراقب الحركة الجوية الطائرة من احتمالية تعرضها لضربة طائر. لكن قبل أربع دقائق من الحادث، أطلق قبطان الطائرة نداء استغاثة (ماي داي) وأعلن عن العودة إلى المطار، لكن الوقت لم يكن كافيًا لتجنب الكارثة.

أكدت الوزارة أن التحقيق في الحادث سيستند إلى تحليل بيانات متعددة، بما في ذلك سجلات أخرى متوفرة، في ظل غياب تسجيلات الـFDR وCVR للدقائق الأخيرة.

تعهدت الوزارة ببذل أقصى الجهود للوصول إلى الحقيقة الكاملة حول أسباب الحادث، بهدف تجنب حوادث مماثلة في المستقبل.