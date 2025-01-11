لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين إلى "مكان آمن"

12:25 م السبت 11 يناير 2025

الأونروا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن.

وفي بيان نشرته الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" قال لازاريني إن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

ولفت إلى حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى 75 عاما، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع للشهر الـ16.


الأونروا اللاجئين الفلسطينيين فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قبل 4 دقائق من الكارثة.. لغز توقف الصندوق الأسود لطائرة كوريا الجنوبية المنكوبة

إعلان

إعلان