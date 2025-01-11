الأونروا تنقل آلاف ملفات اللاجئين الفلسطينيين إلى "مكان آمن"

وكالات



كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، نقل آلاف ملفات اللاجئين الأرشيفية من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة إلى مكان آمن.

وفي بيان نشرته الوكالة الأممية عبر منصة "إكس" قال لازاريني إن الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم.

ولفت إلى حفظ وأرشفة سجلات عائلات لاجئي فلسطين على مدى 75 عاما، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع للشهر الـ16.





