لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الداخلية السورية: ضبط سيارة مفخخة متجهة إلى حلب من مناطق قسد

10:50 ص السبت 11 يناير 2025

سوريا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

دمشق- (د ب أ)

ضبط جهاز الأمن العام في سوريا سيارة مفخخة كانت معدة للتفجير داخل مدينة حلب، قادمة من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بريف حلب الشرقي، وفق "تلفزيون سوريا" اليوم السبت.

وذكرت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، في بيان على صفحتها بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أن إدارة الأمن العام بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، ضبطت سيارة ملغّمة كانت قادمة باتجاه مدينة حلب من مناطق سيطرة "قسد".

وأضافت أن الفرق المختصة بإدارة الأمن العام "تمكنت من تأمين السيارة الملغّمة ثم تفكيكها من دون أي خسائر".

وختمت الوزارة بيانها بالقول: "ستبقى قواتنا على أهبة الاستعداد تجاه أي محاولة تعدٍ على الشعب السوري وممتلكاته".


سوريا دمشق مناطق قسد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الخارجية: نرفض التصرفات الأحادية فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة

إعلان

إعلان