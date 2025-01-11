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زوجة أسير إسرائيلي بغزة توجّه رسالة للمقاومة باللغة العربية

10:40 ص السبت 11 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

وجّهت شارون كونيو، زوجة الإسرائيلي المحتجز في قطاع غزة دافيد كونيو، رسالة باللغة العربية إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تناشدهم فيها للحصول على تسجيل فيديو يظهر وضع زوجها.

وقالت شارون في رسالتها "اسمي شارون كونيو، وزوجي دافيد كونيو في غزة. أنتم تعرفون أن الإسلام يعتبر الأسرى من الفئات الضعيفة التي تستحق الشفقة والإحسان والرعاية، مثل المسكين واليتيم، ويجب معاملتهم معاملة إنسانية ترعى حقوقهم وتصون إنسانيتهم، لذلك أطلب فيديو لدافيد كي أراه. شكرا".

شارون كونيو قطاع غزة دافيد كونيو المقاومة الفلسطينية
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