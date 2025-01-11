ديزني تتعهد بتقديم 15 مليون دولار للاستجابة لحرائق لوس أنجلوس

لوس أنجلوس- (أ ب)

أتت حرائق الغابات في منطقة "باسيفيك باليساديس" على منزل نجم مسلسل "ذيس إز أس" (هذا نحن) ميلو فينتيميليا، وربما كان الأمر الأكثر تأثيرا هو تدمير سرير طفله المقبل الذي تم تركيبه مؤخرا.

وأظهرت كاميرات شبكة "سي بي إس" الممثل وهو يتفقد منزله المتفحم لأول مرة، ويقف في ما كان في السابق مطبخه وينظر إلى حي مدمر قائلا "قلبك يتحطم".

ورحل هو وزوجته الحامل، يارا ماريانو، يوم الثلاثاء الماضي مع كلبهما، وشاهدوا على كاميرات المراقبة النيران تشتعل في المنزل، وتعرض كل شيء للدمار، بما في ذلك سرير الطفل.

وسعى رجال الإطفاء إلى تحقيق مكاسب ضد الحرائق يوم الجمعة خلال فترة هدوء للرياح القوية التي أججت النيران حيث تعهدت مجموعات عديدة بتقديم المساعدة للضحايا وإعادة البناء، بما في ذلك تعهد تبرع بقيمة 15 مليون دولار من شركة والت ديزني.

وقالت ديزني إنها ستتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للاستجابة للحرائق والمساعدة في إعادة البناء.

وأعلنت الشركة عن التبرعات عصر الجمعة، وقالت إن الأموال سيتم توزيعها على عدة مجموعات، من بينها الصليب الأحمر الأمريكي ومؤسسة إدارة الإطفاء في لوس أنجليس وبنك الطعام الإقليمي في لوس أنجليس.

وأكد العديد من النجوم فقدان منازلهم أو تعرضها لأضرار جراء حرائق الغابات المدمرة المشتعلة في لوس أنجلوس وما حولها.

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص حتفهم، وتم تدمير آلاف المباني والمركبات، وتم إصدار أوامر الإخلاء لأكثر من 150 ألف شخص.





