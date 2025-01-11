رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس: لقد خذلتنا المدينة

لوس أنجلوس- (د ب أ)

قالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس كريستين كراولي يوم الجمعة، إن إدارة المدينة خذلت إدارة الإطفاء، مع استمرار حرائق الغابات الكبيرة في تدمير المدينة.

واشتكت كراولي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن الـ17 مليون دولار التي تم اقتطاعها من ميزانية إدارة الإطفاء كان لها تأثير سلبي على قدرة الإدارة على مكافحة الحرائق. وقالت "لم نعد قادرين على الاستمرار على هذا الوضع. ليس لدينا عدد كاف من رجال الإطفاء".

وقالت رئيسة إدارة الإطفاء في لوس أنجليس لجيك تابر على "سي إن إن" عصر الجمعة إنها حاولت كثيرا أن توضح لمسؤولي المدينة "مدى النقص في عدد الموظفين وفي الموارد وفي التمويل لدى إدارة إطفاء لوس أنجليس".

وقالت كراولي إن الإدارة شهدت زيادة بنسبة 55% في عدد الاتصالات التي تلقتها منذ عام 2010، إلا أن عدد رجال الإطفاء كان يتراجع.

وأضافت كراولي "الموارد الإضافية الواردة إلينا ستساعدنا في هذه الكارثة الحالية، ولكن في المستقبل، يمكن أن يحدث هذا في أي مكان في كل مدينة لوس أنجليس ونحتاج إلى أن يكون لدينا التمويل والدعم الكافيين".

وقال مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجليس يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم جراء حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.