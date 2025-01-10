البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

وكالات

أعلن البيت الأبيض الجمعة، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته سيلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء المقبل.

وفي وقت سابق الإثنين الماضي، ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" (NBC News)، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته سيلقي خطابين وداعيين قبل مغادرته البيت الأبيض.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة قولها، إن الخطاب الأول، الذي يعتزم بايدن إلقاءه عقب عودته من إيطاليا في 12 يناير، سيركز على السياسة الخارجية لواشنطن، حيث سيشرح الرئيس الأمريكي أسباب إيمانه بأن الولايات المتحدة تصبح أقوى عندما تستثمر في دعم حلفائها، كما فعلت مع أوكرانيا، وسيتناول أهمية التحالفات الدولية، مع تركيز خاص على ، والعلاقات في منطقة المحيطين الهندي والهادي، إضافة إلى مواصلة دعم أوكرانيا.

أما الخطاب الثاني، فسيكون خطاب وداع رسميًا، يودع خلاله بايدن عالم السياسة بعد 50 عامًا من العمل السياسي، في تقليد اتبعه العديد من الرؤساء الأمريكيين السابقين، ويُعرف بـ"خطاب وداع للأمة.

ومن المتوقع أن يستعرض بايدن في خطابه مسيرته السياسية، متحدثًا عن سنواته كعضو في مجلس الشيوخ، ثم السنوات الثماني التي قضاها في البيت الأبيض كنائب للرئيس في عهد باراك أوباما، وأخيرًا، السنوات الأربع التي تولى فيها رئاسة البلاد.

وكشفت المصادر أن بايدن سيعرض أيضًا رؤيته لمستقبل الولايات المتحدة، مع التركيز على أهمية الوحدة والمرونة، وتجديد الالتزام بـالقيم الديمقراطية.