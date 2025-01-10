لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مسؤولون أمريكيون: صفقة وقف إطلاق النار في غزة ممكنة قبل 20 يناير

11:46 م الجمعة 10 يناير 2025

جون كيربي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن المسؤولين في واشنطن متفائلين بحذر بشأن احتمالات إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع تقييم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز للمفاوضات الجارية في الدوحة على أنها "جادة للغاية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه يعتقد أن صفقة الأسرى ممكنة قبل 20 يناير.

وفي مقابلته مع برنامج "All Things Considered" على قناة NPR، قال رئيس وكالة المخابرات المركزية: "المفاوضات الجارية الآن جادة للغاية وتوفر إمكانية، على الأقل، لإنجاز ذلك في الأسبوعين المقبلين".

وقال بيرنز أيضًا إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمدنيين الفلسطينيين في القطاع يعيشون جميعًا في "ظروف جهنمية" في الوقت الحالي، مما يزيد من إلحاح مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

ويشارك مدير المخابرات المركزية الأمريكية، في المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة رفقة كلا من مصر وقطر.

وعند سؤاله عن المسؤول عن عدم وجود وقف لإطلاق النار حتى الآن، تجنب بيرنز السؤال وقال، "في هذه المرحلة، ما زلت أعتقد أن هناك فرصة "لاتفاق، لكن" لقد تعلمت الطريقة الصعبة لعدم رفع آمالي".

وأضاف بيرنز: "سنعمل بالتأكيد - في هذه الإدارة - بجد في ذلك حتى 20 يناير، وأعتقد أن التنسيق مع الإدارة الجديدة بشأن هذه القضية كان جيدًا".

واشنطن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بايدن جون كيربي صفقة الأسرى
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البيت الأبيض: بايدن يلقي خطاب الوداع من المكتب البيضاوي الأربعاء

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا