مسؤولون أمريكيون: صفقة وقف إطلاق النار في غزة ممكنة قبل 20 يناير

وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن المسؤولين في واشنطن متفائلين بحذر بشأن احتمالات إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع تقييم مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز للمفاوضات الجارية في الدوحة على أنها "جادة للغاية".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه يعتقد أن صفقة الأسرى ممكنة قبل 20 يناير.

وفي مقابلته مع برنامج "All Things Considered" على قناة NPR، قال رئيس وكالة المخابرات المركزية: "المفاوضات الجارية الآن جادة للغاية وتوفر إمكانية، على الأقل، لإنجاز ذلك في الأسبوعين المقبلين".

وقال بيرنز أيضًا إن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة والمدنيين الفلسطينيين في القطاع يعيشون جميعًا في "ظروف جهنمية" في الوقت الحالي، مما يزيد من إلحاح مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية.

ويشارك مدير المخابرات المركزية الأمريكية، في المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة رفقة كلا من مصر وقطر.

وعند سؤاله عن المسؤول عن عدم وجود وقف لإطلاق النار حتى الآن، تجنب بيرنز السؤال وقال، "في هذه المرحلة، ما زلت أعتقد أن هناك فرصة "لاتفاق، لكن" لقد تعلمت الطريقة الصعبة لعدم رفع آمالي".

وأضاف بيرنز: "سنعمل بالتأكيد - في هذه الإدارة - بجد في ذلك حتى 20 يناير، وأعتقد أن التنسيق مع الإدارة الجديدة بشأن هذه القضية كان جيدًا".