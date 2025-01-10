حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا

القاهرة- مصراوي

انتشرت مشاهد مأساوية في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث أدت حرائق الغابات المشتعلة إلى تدمير أحياء بأكملها، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على مغادرة منازلهم.

ودمرت الحرائق ما يصل إلى 10,000 مبنى، مع تركز الدمار الأكبر في حريق إيتون وحريق باليساديس الساحلي، الذي أصبح الآن الأكثر تدميرًا في تاريخ المقاطعة.

وفي حي باسيفيك باليساديس، الممتد بين ماليبو وسانتا مونيكا، اضطر السكان إلى التخلي عن سياراتهم، مما أدى إلى توقف حركة المرور تمامًا. وللتعامل مع هذه الأزمة، لجأ مسؤولو الإطفاء إلى استخدام جرافات لإزالة السيارات المتراكمة، بينما فكر بعض السكان في الاحتماء على الشاطئ مع امتداد النيران إلى الطريق السريع.

تستمر جهود الإطفاء وسط ظروف قاسية وصعوبات كبيرة في السيطرة على النيران.

شبه الرئيس الأمريكي جو بايدن مدينة لوس أنجلوس بـ"ساحة حرب" في ظل استمرار الحرائق الكبرى التي تجتاح أحياء متعددة في المدينة.

وقال بايدن: "ذكرتني المشاهد بمسرح حرب، حيث استهدفت مناطق معينة بالقصف"، وأضاف: "إنه يشبه مشهد معركة تقريبًا".

وأشار الرئيس إلى وجود "أدلة واضحة على وقوع أعمال نهب"، موضحًا أن هناك من "يدخل مجتمعات هؤلاء الناجين للقيام بأعمال نهب".

وفي سياق متصل، انتقد بايدن بشدة إيلون ماسك، متهمًا إياه بنشر معلومات مضللة حول النيران، مما أدى إلى تضخيم هذه المزاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واختتم بايدن تصريحاته محذرًا من استغلال الكارثة من قبل "الديماغوجيين"، قائلاً: "سيكون لديك الكثير من الأشخاص الذين يحاولون الاستفادة من هذه المأساة لتحقيق مكاسب شخصية".