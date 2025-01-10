"تزوج عليها".. سيدة تقتل زوجها في ليبيا باستخدام كلاشنكوف استلفته من جارتها

وكالات

أقدمت سيدة ليبية على قتل زوجها، باستخدام سلاح كلاشنكوف بعد إقدام الزوج المجني عليه بالزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.

كشفت مديرية أمن ترهونة، عن إلقاء القبض على امرأة قامت بإنهاء حياة زوجها بالرصاص في مدينة ترهونة.

وقالت مديرية أمن ترهونة، أن دائرة مركز شرطة الداوون تلقت بلاغًا عن قيام المدعوة (إ.ص.غ.د) مواليد 1977 ومهنتها ربة منزل، بقتل زوجها الذي يدعى (أ ع س ع) بواسطة سلاح ناري نوع كلاشنكوف.

وأضافت المديرية، أن الجانية قامت باستعارة السلاح المستخدم في الجريمة من جارتها والذي يخص زوجها العسكري المتقاعد، ما يجعل الجارة أمام القانون متورطة في الواقعة.

وبحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فإن الدافع وراء الجريمة هو إقدام الزوج المجني عليه بالزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.

وأكدت مديرية الأمن، أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور وقامت بضبط الجانية والمتهمة الأخرى، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.