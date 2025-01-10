إيران تكشف عن قاعدة صاروخية جديدة تحت الأرض (فيديو)

وكالات

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، بزيارة قام بها قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي إلى قاعدة صاروخية تحت الأرض.

ووفق وكالة تسنيم الرسمية، تم الكشف للمرة الأولى عن صور لجزء من إحدى المدن الصاروخية تحت الأرض التابعة لقوات "الجوفضاء" في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوكالة إن القاعدة الصاروخية هي واحدة من مئات القواعد التابعة لقوات "الجوفضاء".

وأكد القائد العام للحرس الثوري على الجاهزية الهجومية العالية لهذه المنشآت.

ووفقًا لتصريحات قائد قوات "الجوفضاء" في الحرس الثوري، فإن هذه القواعد قادرة على التحرك في وقت قصير لتصبح "بركانًا خاملًا ينفجر فوق رؤوس الأعداء".

يقول مصور التلفزيون الايرلاني ضمن تقريره خلال الكشف اليوم عن احدى المدن الصاروخية التابعة للحرس الثوري والتي تضم صواريخ من نوع "عماد، قدر، قيام" ان ما سمح له بالتصور لا يتجاوز الـ10 بالمئة من مساحتها ليترك للعدو حرية تصور حجم القدرات الايرانية.#ايران#طهران #يوم_الجمعة pic.twitter.com/N3E5Vl5mXR — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) January 10, 2025

وصرّح قائد الحرس الثوري، خلال زيارته للقاعدة الصاروخية، بأن زيارته جاءت لتقديم الدعم المعنوي للقوات المشاركة في عمليتي الوعد الصادق 1 و2، و لتقييم الوضع التشغيلي للوحدات الصاروخية المتمركزة في هذه القاعدة.

القاعدة، التي تضم صواريخ استراتيجية تعمل بالوقود السائل مثل عماد، قدر، وقيام، تُعد جزءًا صغيرًا مما تم عرضه للإعلام، حيث بقي نحو 90% من القاعدة بعيدًا عن أعين الكاميرات. وأشار سلامي إلى أن إيران تشهد يوميًا إضافة أنظمة صاروخية جديدة إلى مخزونها في مختلف أنحاء البلاد.