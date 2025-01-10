إسرائيل وحماس تتوصلان إلى اتفاق بشأن الصفقة ونتنياهو يعقد اجتماعا عاجلا

القاهرة- مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قطر نقلت رسالة إيجابية من حماس لإسرائيل لإحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وحسب الهيئة العبرية، فإن الرسالة التي نقلتها قطر تتعلق بقائمة الأسرى ونقاط الخلاف الأخرى بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لهيئة البث العبرية، فإن إسرائيل وحماس توصلتا لاتفاق أولي لمفاوضات بشأن المرحلة الثانية مع تنفيذ الأولى.

وقالت الهيئة إن الجانبين ناقشا إمكانية وقف إطلاق نار دائم لخلق الاستمرارية بين مراحل الاتفاق.

ووصل مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الدوحة اليوم. لمتابعة آخر تفاصيل صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن مستشار ترامب التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتلقى منه تحديثا حول المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول من حماس لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل طالبت بالاحتفاظ بشريط من الأرض بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. الأمر الذي بمثابة عرقلة للصفقة وهذا ما تحاول إسرائيل فعله حاليا في ظل وجود تشاؤم من الوسطاء للتوصل إلى صفقة قريبا.

وكان المسؤول، الذي تحدث دون أن يكشف عن هويته، يرد على تقرير لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فلسطيني لم يذكر اسمه، حول الشرط الجديد المزعوم.

وقال المسؤول لرويترز: "إسرائيل لا تزال تصر على الاحتفاظ بشريط بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تقييد عودة السكان إلى منازلهم، ويمثل تراجعا عما وافقت عليه (إسرائيل) في يوليو".

وأوضح المسؤول من حماس الذي تحدث إلى شبكة CNN، أن شروط إسرائيل تضمنت "المزيد" لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.