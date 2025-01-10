استشهاد شخصين على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهاد شخصين على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب

(د ب أ)

استشهد شخصان وأصيب اثنان آخران اليوم الجمعة، في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لسيارة في بلدة طيردبا في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية عصر اليوم سيارة في بلدة طيردبا الجنوبية، وتوجهت سيارة للدفاع المدني الى المكان المستهدف، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة طيردبا الجنوبية "أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح".

ونفّذت القوات الإسرائيلية عصر اليوم عملية تفجير في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لـ "حزب الله".