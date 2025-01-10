بتهمة الرشوة.. الإدعاء الأمريكي يطالب بسجن سيناتور سابق لمدة 15 عاما

(أ ب)

قال ممثلو الادعاء إن السيناتور الأمريكي السابق بوب مينينديز يجب أن يُسجن لمدة 15 عاما، بعد أن أصبح السيناتور الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، أول من يتم إدانته بإساءة استغلال منصب قيادي في لجنة بمجلس الشيوخ وأول مسؤول عام يتم إدانته بالعمل كعميل أجنبي.

وطلب مدعون، في وثائق تم إيداعها أمس الخميس لدى المحكمة الفدرالية في مانهاتن، بإصدار عقوبة السجن طويلة المدة تلك بحق مينينديز البالغ من العمر 71 عاما حين صدور الحكم عليه في 29 يناير.

ويُذكر أن مينينديز قد تمت إدانته في يوليو بـ 16 تهمة تتعلق بالفساد وجهت إليه بعد أن عثر رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي في مداهمة لمسكنه في عام 2022، على سبائك ذهبية بقيمة 150 ألف دولار و480 ألف دولار نقدا، زعم المدعون أن معظمها كان مصدره رشاوى دفعها ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي طلبوا من السيناتور استخدام سلطته لحماية مصالحهم وتسهيل تربحهم.

وكان مينينديز، حين تم اتهامه في خريف عام 2023، رئيسا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. وتم إرغامه على ترك هذا المنصب في عام 2023، وتنازل عن مقعده في مجلس الشيوخ في أغسطس.