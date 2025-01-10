مستشار ترامب يصل قطر لمتابعة تفاصيل الصفقة بين حماس وإسرائيل

القاهرة -مصراوي

وصل مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى الدوحة اليوم. لمتابعة آخر تفاصيل صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع على التفاصيل قوله إن مستشار ترامب التقى رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وتلقى منه تحديثا حول المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال مسؤول من حماس لشبكة CNN، الجمعة، إن إسرائيل طالبت بالاحتفاظ بشريط من الأرض بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع. الأمر الذي بمثابة عرقلة للصفقة وهذا ما تحاول إسرائيل فعله حاليا في ظل وجود تشاؤوم من الوسطاء للتوصل إلى صفقة قريبا.

وكان المسؤول، الذي تحدث دون أن يكشف عن هويته، يرد على تقرير لوكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول فلسطيني لم يذكر اسمه، حول الشرط الجديد المزعوم.

وقال المسؤول لرويترز: "إسرائيل لا تزال تصر على الاحتفاظ بشريط بطول كيلومتر واحد على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، وهو ما سيؤدي إلى تقييد عودة السكان إلى منازلهم، ويمثل تراجعا عما وافقت عليه (إسرائيل) في يوليو".

وأوضح المسؤول من حماس الذي تحدث إلى شبكة CNN، أن شروط إسرائيل تضمنت "المزيد" لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.