الاحتلال يغتال الصحفي سائد نبهان مصور قناة الغد في غزة

القاهرة- مصراوي

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي سائد نبهان مصور قناة الغد الفضائية في غزة، أثناء التغطية الصحفية في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فقد ارتفع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 203 صحفيين بعد استشهاد الزميل الصحفي سائد نبهان، والذي استشهد برصاص قناص "إسرائيلي" أثناء التغطية الصحفية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".