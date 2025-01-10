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الحكم على دونالد ترامب في قضية دفع الأموال مقابل الصمت

05:30 م الجمعة 10 يناير 2025

دونالد ترامب

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القاهرة- مصراوي

أصدر قاض أمريكى حكمه على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في قضية دفع الأموال مقابل الصمت، لكنه يرفض فرض أي عقوبة قبل عودته إلى البيت الأبيض.

وحكم على ترامب بالإفراج غير المشروط، مما يعني أنه لن يواجه عقوبة السجن أو العقوبات

الحكم، الذي كان متوقعًا، يعني أن ترامب سيظل مجرمًا لكنه لن يواجه عقوبة السجن أو العقوبات أو المراقبة لإدانته في قضية الأموال الصامتة.

وحسب سي إن إن الأمريكية، فإنه لم يصدر أي رد أو تعليق من ترامب عندما اختتمت جلسة الاستماع.

دونالد ترامب البيت الأبيض قضية الأموال الصامتة
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