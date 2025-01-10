روسيا تشن المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة على أوكرانيا

كييف- (د ب أ)

ذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا شنت هجمات بـ72 مسيرة قتالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

وتم تسجيل خمس ضربات في منطقة تشيرنيهيف التي شهدت إصابة مدني واحد. وفي منطقة كييف، سقطت مسيرة على مبنى شاهق لتلحق أضرارا بالمبنى وسيارات مصفوفة قربه.

وبحسب التقرير، تم إسقاط 33 مسيرة، وفقدت 34 مسيرة أخرى بسبب الإجراءات الإلكترونية المضادة.

ويتواصل القتال على جميع الجبهات بين روسيا وأوكرانيا، حيث أفاد رئيس هيئة الأركان العسكرية في كييف بأن 161 معركة نشبت بالأمس. وشن الجيش الروسي 71 هجوما في منطقتي بوكروفسك وكوراخوفا الأوكرانيتين.

ورصدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية 24 هجوما روسيا في منطقة كورسك غربي روسيا، التي تحتل القوات الأوكرانية جزءا منها منذ أغسطس 2024.





