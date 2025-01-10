الآلاف يحتجون في رومانيا بعد إلغاء فوز مرشح موال لروسيا في انتخابات الرئاسة

بوخارست- (د ب أ)

احتج الآلاف من أنصار المرشح اليميني كالين جورجيسكو في الشوارع في رومانيا ضد إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وتواجه رومانيا اضطرابا انتخابيا بعد إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وسط تقارير عن تدخل روسي.

وذكرت وسائل إعلام رومانية اليوم الجمعة أن محتجين خارج المحكمة الدستورية في العاصمة بوخارست يطالبون أيضا باستقالة الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس.

وفاز جورجيسكو في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في نهاية نوفمبر على نحو غير متوقع.

ورغم ذلك أعلنت المحكمة الدستورية بطلان النتيجة في أوائل ديسمبر وأمرت بإجراء انتخابات جديدة بسبب المخالفات في العملية الانتخابية.

وقال تقرير استخباراتي إن روسيا أدارت حملة منسقة عبر الإنترنت للترويج لليميني المتطرف جورجيسكو الذي فاز في الجولة الأولى.





