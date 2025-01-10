ماذا نعرف عن الرجل الذي قد يصبح رئيس وزراء كندا المستقبلي؟

بي بي سي

في العشرين من عمره، كان الشاب الكندي بيير بواليفير قد رسم خريطة طريق لدخول الحياة السياسية في البلاد.

لقد طرح زعيم حزب المحافظين الكندي بيير بواليفير، الذي يبلغ من العمر الآن 45 عامًا، رؤية لحكومة صغيرة منخفضة الضرائب للبلاد في مسابقة حول ما قد يفعله كرئيس للوزراء.

وصرح قائلًا: "الدولار الذي يُترك في أيدي المستهلكين والمستثمرين أكثر إنتاجية من الدولار الذي ينفقه السياسي".

لأشهر، تمتع المحافظون بقيادة بواليفير بتقدم كبير على الليبراليين المتعثرين في الاستطلاعات الوطنية، ما يشير إلى أنهم سيفوزون بحكومة أغلبية إذا أجريت انتخابات خلال الفترة الحالية.

وبعد تنحي رئيس الوزراء جاستن ترودو، واحتمالية الدعوة إلى انتخابات قريبًا، يَعِد بواليفير بالعودة إلى "سياسة الفطرة السليمة".

وبالنسبة للكنديين المحبطين بسبب ركود الاقتصاد وأزمة الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، فإنه يعرض بديلًا لما وصفه بـ "الاشتراكية الاستبدادية" لترودو.

والفوز سيجعله جزءًا من موجة من الزعماء من اليمين الذين أطاحوا بالحكومات القائمة في الغرب.

شخص من كالجاري عيناه على أوتاوا

وُلِد بواليفير في مقاطعة ألبرتا غرب كندا لأم تبلغ من العمر 16 عامًا عرضته للتبني، وقد تبناه مُدرّسان، وقاما بتربيته في ضاحية كالغاري.

وأظهر بواليفير في سن المراهقة اهتمامًا مبكرًا بالسياسة، وناضل من أجل حزب المحافظين.

وكان بواليفير يدرس العلاقات الدولية في جامعة كالجاري عندما التقى ستوكويل داي، الذي شغل منصب وزير في مجلس الوزراء في عهد رئيس الوزراء المحافظ السابق ستيفن هاربر.

وفي ذلك الوقت، كان داي يسعى إلى زعامة التحالف الكندي، وهو حزب يميني تأسس في ألبرتا وأصبح جزءًا من المحافظين المعاصرين في اندماج عام 2003، واستعان ببواليفير للمساعدة في التواصل مع الحرم الجامعي.

وقال داي في مقابلة مع بي بي سي: "لقد أعجبني منذ البداية. بدا وكأنه رجل متزن، لكنه مليء بالطاقة وقادر على جذب انتباه الناس".

نجح داي في زعامة التحالف، وانطلق إلى أوتاوا مع بواليفير كمساعد له، وبعد فترة، دخل بوليفير مكتبه في ليلة شتاء باردة ليسأله عن رأيه في الترشح المحتمل لمنصب.

وفاز بوليفير بمقعد في أوتاوا في عام 2004 في سن الخامسة والعشرين، ما جعله أحد أصغر المحافظين المنتخبين في ذلك الوقت، وقد شغل هذا المنصب منذ ذلك الحين.

من "سكيبي" إلى "زعيم الحزب"

وفي أوتاوا، أطلق أقران وأعداء بواليفير عليه لقب "سكيبي"، بسبب حماسه ولسانه الحاد.

وقال راندي بيسكو، أستاذ مساعد في العلوم السياسية بجامعة تورنتو، إنه بنى سمعة لكونه "عدوانيًا وحزبيًا للغاية".

وقال داي إنه خلف الأبواب المغلقة لاجتماعات الكتلة المحافظة، أظهر بواليفير جانبه الدبلوماسي.

وقال داي: "كان بيير دائمًا جيدًا في قول: حسنًا، هل تعلم ماذا؟ لم أفكر في ذلك، "أو كان يستمع ويقول:" هل فكرت في هذا؟".

ومع ذلك، أصبحت سياسة المواجهة حجر الزاوية في شخصية بواليفير العامة. بعد أن أصبح زعيمًا للمحافظين في عام 2022، كان يستهدف ترودو بتعليقات لاذعة كوسيلة للتواصل مع الناخبين الساخطين.

وقد أوقعه ذلك في مشاكل في بعض الأحيان. ففي أبريل، طُرد من مجلس العموم لوصفه رئيس الوزراء بأنه "مجنون".

قال بواليفير لصحيفة مونتريال جازيت في يونيو إنه من محبي "الحديث المباشر".

أضاف: "أعتقد أنه عندما تتعارض اللباقة مع الحقيقة، فإنني أختار الحقيقة. أعتقد أننا كنا مهذبين للغاية لفترة طويلة مع طبقتنا السياسية".

كما كان أسلوبه القتالي مثيرًا للانقسام، وقد تعرض لانتقادات بسبب تبسيطه المفرط للقضايا المعقدة لتحقيق مكاسب سياسية.

وبينما كان الكنديون منفتحين على رسالة زعيم المعارضة باعتبارها تغييرًا عن أسلوب ترودو في السياسة التقدمية، فإن أكثر من نصفهم يحملون رأيًا غير مواتٍ عنه، وفقًا لأحدث استطلاعات الرأي.

كما اضطر بواليفير إلى تغيير وجهة نظره منذ إعلان ترودو عن استقالته، ليتقدم على المواجهة الحتمية بينه وبين زعيم الليبراليين القادم.

بواليفير عن الشعبوية والهجرة وترامب

وُصِف زعيم حزب المحافظين بأنه شعبوي "ناعم" بسبب نداءاته المباشرة إلى الشعب وانتقاده لنخب المؤسسة، بما في ذلك الشركات الكندية.

ولقد خرج لدعم أولئك الذين احتجوا على تفويضات اللقاح خلال مظاهرات "قافلة الحرية" لعام 2021 التي أغلقت أوتاوا لأسابيع.

ولقد تعهد بتنفيذ "أكبر حملة على الجريمة في تاريخ كندا"، ووعد بإبقاء المجرمين خلف القضبان.

وفي المسائل الاجتماعية، نادرًا ما تدخّل بواليفير، وهو ما قاله البروفيسور بيسكو إنه "مثال" لكبار المحافظين، الذين يرون هذه الموضوعات على أنها "قضية خاسرة".

بينما صوّت بواليفير ضد تقنين زواج المثليين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال مؤخرًا إنه سيظل قانونيًا "تمامًا" إذا انتُخِب.

كما لا يدعم المحافظون التشريع لتنظيم الإجهاض، على الرغم من أنهم يسمحون للنواب بالتصويت بحرية بشأن هذه القضية.

وقال بواليفير في يونيو، "سأقود حكومة صغيرة تهتم بأعمالها الخاصة".

وفي خضم نقاش عام في كندا في الأشهر الأخيرة حول الهجرة، قال الحزب إنه سيربط مستويات الوافدين الجدد بعدد المنازل الجديدة المبنية، وسيركز على جلب العمال المهرة.

ووصلت زوجة بواليفير، أنايدا، إلى كندا كلاجئة طفلة من كاراكاس، فنزويلا.

ودفع الزعيم المحافظ نحو دمج الوافدين الجدد، قائلًا إن كندا لا تحتاج إلى أن تكون "متعددة الهويات".

وأثار أحد وعوده الرئيسة، بخفض أسعار الكربون الوطني لترودو، بحجة أنه يشكل عبئًا ماليًا على الأسر، تساؤلات حول كيفية تعامل حكومته مع قضايا ملحة مثل تغير المناخ.

ستواجه كندا أيضًا تهديدًا بفرض تعريفات جمركية باهظة عندما يتولى ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، ومن المتوقع أن تشكل العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا تحديًا كبيرًا.

وقد رد بواليفير على تعليقات ترامب التي اقترحت أن تصبح كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة، متعهدًا بـ"وضع كندا في المقام الأول".

ولم يتدخل كثيرًا في السياسة الخارجية بخلاف ذلك، حيث ركزت رسالته بدلًا من ذلك على استعادة "الحلم الكندي".

وقبل كل شيء، يقول بواليفير إنه يريد التخلص من "العظمة" و"اليقظة الطوباوية" التي يعتقد أنها حددت عصر ترودو، لصالح "الأشياء العظيمة والرائعة في عامة الناس".

"لقد كنت أقول نفس الشيء بالضبط طوال هذا الوقت"، كما قال لبيترسون.