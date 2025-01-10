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"لن يمر دون محاسبة".. أول تعليق من محافظ دمشق على حادث المسجد الأموي

04:06 م الجمعة 10 يناير 2025

حادث المسجد الأموي

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وكالات

أكد محافظ دمشق ماهر مروان، يوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مروان قوله: "نحن نتابع مع وزارة الداخلية مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه."

وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلاً."

وأدى الحادث إلى وفاة 3 نساء وإصابة 5 أطفال بكسور ورضوض شديدة إلى جانب إغماءات، على ما أفاد الدفاع المدني.

ووفق الدفاع المدني السوري، وقع الحادث بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون داخل المسجد الأموي.

محافظ دمشق ماهر مروان حادث المسجد الأموي دمشق
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