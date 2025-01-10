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فيديو| قتلى وجرحى في حادث تدافع داخل الجامع الأموي بالعاصمة السورية دمشق

04:04 م الجمعة 10 يناير 2025

حادث تدافع داخل الجامع الأموي

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وكالات

قالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا نتيجة لحادث تدافع داخل الجامع الأموي، في العاصمة السورية دمشق، بعد صلاة الجمعة.

وقال الدفاع المدني السوري، إن "هناك 3 نساء بين الضحايا وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة.

وحسب الدفاع المدني السوري، فإن هذا جاء تزامنًا مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد".

الجامع الأموي دمشق حادث تدافع صلاة الجمعة الدفاع المدني السوري
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