جيش الاحتلال يعترف بقتل إسرائيلية وابنها بهجوم 7 أكتوبر

وكالات



اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي -في بيان له- اليوم الجمعة، بأنه قواته قتلت إسرائيلية وابنها خلال معارك بناحل عوز في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

وفيما سبق أكد الجيش الإسرائيلي وفاة الأسير حمزة زيادنة، وهو نجل الأسير يوسف الذي عثر عليه ميتا في قطاع غزة وتم دفنه أمس الخميس.

وقال الجيش اليوم الجمعة إنه أبلغ الأسرة، بعد استكمال التحقيق. وكان الشاب من عرب إسرائيل، قد قتل، بينما كان أسيرًا لدى حماس.

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أول أمس الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية استعادت جثتي يوسف الزيادنة ونجله حمزة في عملية، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل.

وحتى ذلك الحين، كان الجيش الإسرائيلي يفترض أن الاثنين ما زالا على قيد الحياة.

وكان الرجلان، اللذان كانا ينتميان إلى مجتمع بدوي، قد اختطفا في قطاع غزة، خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023.





