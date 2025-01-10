عون يطلب من ميقاتي استمرار حكومته في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة لبنانية جديدة

بيروت- (د ب أ)

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد لقائه رئيس الجمهورية المنتخب جوزاف عون، صباح اليوم الجمعة أن الرئيس عون طلب استمرار حكومته في تصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

قال ميقاتي بعد زيارته قصر بعبدا ولقائه الرئيس عون" إنه "خلال اللقاء طلب فخامة الرئيس استمرار الحكومة في عملية تصريف الأعمال الى حين تشكيل الحكومة الجديدة وأن يكون تشكيلها بإذن الله في أسرع وقت"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي .

وأضاف "خلال اللقاء بحثنا في العمل الذي تحقق في الفترة الماضية، والتي قامت الحكومة خلالها بتصريف الأعمال. وخلال سنتين وشهرين منذ انتهاء عهد فخامة الرئيس ميشال عون، عقدت 60 جلسة لمجلس الوزراء وصدر خلالها أكثر من 1211 قراراً كما صدر أكثر من 3700 مرسوم".

وأشار إلى أن "كل الأمور التي قمنا بها كانت بهدف الإبقاء على عجلة الدولة وتسيير أمورها، وأعتقد أن الجميع شهدوا أننا استطعنا تمرير هذه المرحلة وحافظنا على استمرارية الدولة وبشكل خاص من خلال العمود الفقري للدولة وهو الجيش بقيادة العماد جوزيف عون وبالتعاون الذي حصل بيننا وبينه".

وتابع ميقاتي "تحدثنا عن التحديات الموجودة وعن خطاب القسم والذي حدد التوجهات لأي حكومة جديدة من أجل تنفيذ ما ورد فيه عبر الخطوات الدستورية اللازمة. كما تحدثنا عن الوضع في الجنوب وضرورة إتمام الانسحاب الإسرائيلي السريع والكامل وإعادة بسط الإستقرار في الجنوب ووقف الخروقات الإسرائيلية على لبنان".

ورداً على سؤال عن الحكومة التي يحتاجها لبنان وهل سيكون رئيس الحكومة المقبل، قال ميقاتي "الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة هو الذي سيرد على هذه الأسئلة. ولكن من دون شك فإن الحكومة يجب أن تكون قادرة على ترجمة التوجه الذي تحدث عنه فخامة الرئيس. نحن أمام ورشة عمل جديدة تقتضي من الجميع التعاون للقيام بعمل جدي من أجل إنقاذ الوطن".

وعن العناوين التي تحدث عنها الرئيس عون والحكومة التي يمكنها ترجمة هذه العناوين قال ميقاتي "الخطوط العريضة التي حددها فخامة الرئيس مهمة جداً والنية موجودة لدى قيادة هذا البلد، والكثير من العناوين التي حددها فخامة الرئيس يمكن أن تنجز سريعاً من خلال حكومة نشطة تواكب توجه فخامته".

ورداً على سؤال عن قول الرئيس عون بحصرية السلاح في يد الدولة والقرار 1701 قال ميقاتي "نحن اليوم أمام مرحلة جديدة تبدأ من جنوب لبنان وجنوب الليطاني بالذات من أجل سحب السلاح وأن تكون الدولة موجودة على كل الأراضي اللبنانية وأن يكون الاستقرار بدءًا من الجنوب".

وأضاف "هل ننتظر من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مشرّع للجميع؟ هل ننتظر من حكومة جديدة أن تقول أن السلاح مشرّع بيد جميع المواطنين؟"

ورداً على سؤال عن موقف رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع حول عدم الاتجاه لتسميته لرئاسة الحكومة المقبلة، قال ميقاتي "نحن نقدر كل الآراء والمواقف السياسية، ولكل إنسان حرية قول ما يريد وفي النهاية فإن الإجراءات الدستورية ستأخذ مجراها".

وكان المجلس النيابي قد انتخب بعد ظهر أمس الخميس عون رئيساً للجمهورية بأكثرية 99 صوتاً، من أصل 128 صوت، بعد شغور في موقع الرئاسة دام سنتين وأكثر من شهرين.





