إعلام حوثي: غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أن تلك الغارات استهدف بعضها محيط ميدان السبعين مع توافد حشود مظاهرة تضامنية مع غزة.

وأضافت أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء".

وتشن القوات الأمريكية البريطانية غارات جوية من حين إلى أخر على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، نظرا لقيامها بقصف السفن وأهداف إسرائيلية ردا على جرائم الاحتلال في غزة.