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البث العبرية: إسرائيل تهاجم صنعاء والحديدة باليمن

02:49 م الجمعة 10 يناير 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقارير الواردة من اليمن تفيد بهجوم إسرائيلي طال الحديدة وميناء رأس عيسى ومنطقة صنعاء.

من جانبها، ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية أن الهجوم الإسرائيلي الحالي في اليمن تم التخطيط له كجزء من النهج الإسرائيلي تجاه الحوثيين، مؤكدة أنه بعد ضربات التحالف الدولي في اليمن، هاجمت إسرائيل صنعاء.

وفيما سبق قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن غارات تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء، مشيرة إلى أن تلك الغارات استهدف بعضها محيط ميدان السبعين مع توافد حشود مظاهرة تضامنية مع غزة.

وأضافت أن "عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ12 غارة مديرية حرف سفيان في محافظة عمران شمال العاصمة صنعاء".
وتشن القوات الأمريكية البريطانية غارات جوية من حين إلى أخر على أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، نظرا لقيامها بقصف السفن وأهداف إسرائيلية ردا على جرائم الاحتلال في غزة.

إسرائيل صنعاء الحديدة اليمن ميناء رأس عيسى الحوثيين
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