بايدن يعتزم إلقاء خطاب ختامي الاثنين المقبل حول إرثه في السياسة الخارجية

واشنطن- (أ ب)

ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم إلقا ء خطاب ختامي حول إرثه في السياسة الخارجية يوم الاثنين المقبل.

ومن المتوقع أن يستخدم الرئيس المنتهية ولايته، خطابه في وزارة الخارجية لتسليط الضوء على جهود إدارته لتوسيع حلف شمال الأطلسي(ناتو)، وحشد العشرات من الحلفاء لتزويد أوكرانيا بتدفق ثابت من المساعدات العسكرية لقتال روسيا، وصياغة اتفاق تاريخي بين اليابان وكوريا الجنوبية لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي وأكثر من ذلك، حسب مسؤول كبير في الإدارة، طلب عدم الكشف عن هويته في استعراض خطط الخطاب.

واختار بايدن أيضا وزارة الخارجية لإلقاء أول خطاب رئيسي له حول السياسة الخارجية، في بداية رئاسته، قبل حوالي أربع سنوات.

وخلال ذلك الخطاب، الذي ألقاه في فبراير2021، سعى بايدن إلى إرسال إشارة لا لبس فيها إلى العالم، مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف دورها كزعيم عالمي ، بعد أربع سنوات، أكد فيها الرئيس دونالد ترامب على أجندة "أمريكا أولا".