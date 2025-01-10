ما هي قصة ترامب وجرينلاند أكبر جزيرة في العالم؟ (فيديو)

بي بي سي

تقع "جرينلاند" على أقصر طريق من أمريكا الشمالية إلى أوروبا. وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، كما أنها موطن لمنشأة فضائية أمريكية كبيرة، وتتمتع بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة، ولديها احتياطيات معدنية كبيرة.

جاءت التطورات بعد نشر ترامب على منصته الاجتماعية Truth Social: "لأغراض الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم، تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها ضرورة مطلقة".

وردّ رئيس وزراء جرينلاند، ميوت إيجيدي، على تعليقات ترامب قائلاً: "نحن لسنا للبيع"..

فما القصة؟