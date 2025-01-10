اتصال هاتفي لوزير الخارجية مع نظيره بغينيا بيساو

القاهرة- مصراوي:

أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء الخميس، اتصالًا هاتفيًا مع كارلوس بينتو بيريرا وزير الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو.

ناقش الوزيران سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات واستشراف آفاق جديدة للتعاون المشترك في مجالات التنمية الاقتصادية والتجارة والاستثمار. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية وسبل تعزيز العمل المشترك دعما لمصالح القارة الأفريقية.

وخلال الاتصال، أكد الوزيران على أهمية دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وضرورة تكثيف التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية والأمنية الراهنة، فضلاً عن تبادل التأييد في الترشيحات الإقليمية والدولية بين البلدين.