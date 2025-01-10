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المحكمة العليا الأمريكية ترفض طلب ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في قضية المال مقابل الصمت

11:07 ص الجمعة 10 يناير 2025

دونالد ترامب

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واشنطن- (أ ب)

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب تأجيل الحكم المنتظر ضده في قضية المال مقابل الصمت في نيويورك.

ويمهد قرار المحكمة الطريق للقاضي خوان ميرشان اليوم الجمعة لإصدار الحكم على ترامب، الذي تم إدانته فيما وصفه المدعون بمحاولة للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار كأموال مقابل شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز. ونفى ترامب أي علاقة له مع دانيلز أو ارتكاب أي مخالفة.

وقال ميرشان إنه لن يصدر على ترامب أي أحكام بالسجن أو فرض غرامة أو فترة مراقبة.

ولكن محاميي ترامب دفعوا بأن الأدلة المستخدمة في محاكمة مانهاتن انتهكت حكم المحكمة العليا الصيف الماضي الذي منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن الأعمال التي اتخذها بصفته رئيسا.

وقالوا إنه، على الأقل، يجب تأجيل الحكم أثناء سير استئنافهم لتجنب تشتيت انتباه ترامب أثناء عملية انتقال الرئاسة.

المحكمة العليا الأمريكية دونالد ترامب نيويورك ستورمي دانيلز
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