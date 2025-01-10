ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص

لوس أنجلوس- (أ ب)

ارتفعت حصيلة القتلى جراء حرائق الغابات في منطقة لوس أنجلوس إلى 10 أشخاص، وفقا لما أعلنه مكتب الطبيب الشرعي بالمنطقة.

وذكر مسؤولون أمس الخميس بالتوقيت المحلي أن أكبر حرائق غابات اشتعلت في منطقة لوس أنجلوس، ألحقت أضرارا بعشرة آلاف منزل ومبنى ومنشآت أخرى، وحثوا المزيد من الأشخاص على الالتزام بأوامر الإخلاء، بعد اشتعال حريق جديد وانتشاره بسرعة.

وبدأت حرائق كينيث سريعة الانتشار في وقت متأخر من بعد ظهر أمس الخميس، في وادي سان فرناندو، على بعد ميلين (2 ,3 كيلومتر) فقط من مدرسة تعمل كمأوى للنازحين من الحريق، ثم انتقلت إلى مقاطعة فينتورا المجاورة، بحلول المساء.

وتحولت عشرات الكتل السكنية إلى أنقاض مشتعلة في منطقة باسيفيك باليساديس، ذات المناظر الخلابة. ولم يبق سوى هياكل المنازل ومداخنها.

وأفاد مسؤولون أمس الخميس بأن 180 ألفا من السكان على الأقل بالمنطقة صدرت لهم أوامر بالإخلاء بسبب جميع الحرائق في المقاطعة.

وفي ماليبو، لم يتبق سوى فروع النخيل المحروقة فوق الأنقاض، حيث كانت المنازل المطلة على المحيط قائمة ذات يوم.

ودمرت خمس كنائس على الأقل ومعبد يهودي وسبع مدارس ومكتبتان ومتاجر وحانات ومطاعم وبنوك ومحلات بقالة.

ولم تصدر الحكومة بعد أرقاما عن تكلفة الأضرار ولا تفاصيل حول عدد المباني التي احترقت.

وأعلنت شركة أكيو ويذر الخاصة ، التي تقدم بيانات حول الطقس وتأثيراته، أمس الخميس عن زيادة تقديراتها للأضرار والخسائر الاقتصادية إلى ما يتراوح بين 135 و150 مليار دولار.