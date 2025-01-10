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بايدن: حرائق كاليفورنيا هي الأكثر دمارا في تاريخ الولاية

10:59 ص الجمعة 10 يناير 2025

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن الحرائق التي تجتاح منطقة لوس أنجليس الكبرى حاليا هي الأكثر دمارا في تاريخ ولاية كاليفورنيا.

وتابع بايدن، الذي تبقى له أيام قليلة في منصبه:"هذه هي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ كاليفورنيا"، مضيفا:"تم إجلاء 360 ألف شخص حتى الآن".

وتتردد السلطات في منطقة لوس أنجلوس الكبرى حاليا في التعليق على العدد الدقيق للوفيات الناتجة عن الحرائق المدمرة في المنطقة. وتم الإبلاغ عن ست حالات وفاة حتى الآن.

وقال روبرت لونا، مأمور مقاطعة لوس أنجليس، للصحفيين يوم الخميس: "استنادا إلى جميع المعلومات التي تلقيتها في الساعات الثماني الأخيرة، أريد أن أكون أكثر ثقة في المعلومات المحددة التي أتلقاها".

وأضاف: "لذا ما نفعله الآن هو مراجعة كل شيء، لأنه يجب أن تدركوا الطبيعة الفوضوية لما نتعامل معه، ونحن لا زلنا في وسط ذلك".

وتم إعلان حالة الطوارئ، وتم إصدار أوامر بإجلاء أكثر من 130 ألف شخص أو استعدادهم للإجلاء، وفقا لما ذكره لونا في وقت سابق.

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