قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية بالضفة (فيديو)
10:42 ص الجمعة 10 يناير 2025
وكالات
أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية، اقتحام عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.
وتسمع في المشاهد أصوات إطلاق نار كثيف.
وأفادت منصات محلية باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة بعد محاصرة منشأة في البلدة ذاتها.
عاجل| اندلاع اشتباكات بين مــقاومين وقوات الاحتلال الخاصة بعد محاصرة منشأة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/YUgGrtjpJB— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 10, 2025
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