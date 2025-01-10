قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية بالضفة (فيديو)

وكالات

أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية، اقتحام عدد من آليات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتسمع في المشاهد أصوات إطلاق نار كثيف.

وأفادت منصات محلية باندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال الخاصة بعد محاصرة منشأة في البلدة ذاتها.