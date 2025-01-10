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نجاح جهود إنقاذ ناقلة نفط استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر

10:40 ص الجمعة 10 يناير 2025

ناقلة نفط

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دبي- (أ ب)

نجحت جهود إنقاذ ناقلة نفط كان المتمردون الحوثيون في اليمن قد استهدفوها قبل أسابيع، مما كان ينذر بحدوث بقعة تلوث نفطية ضخمة في البحر الأحمر، حسبما أعلنت شركة أمنية اليوم الجمعة.

وكانت السفينة سونيون، بمثابة كارثة تنتظر، في الممر المائي، حيث كانت تحمل مليون برميل من النفط الخام على متنها، وقد تعرضت للقصف والتخريب لاحقا بالمتفجرات، من جانب متمردين حوثيين، مدعومين من إيران في اليمن. واستغرق الأمر شهورا حتى تمكن عمال الإنقاذ من سحب السفينة وإطفاء الحرائق وتفريغ النفط الخام المتبقي.

ونشر الحوثيون في وقت لاحق مقطع فيديو دعائي، يظهر زرعهم لمتفجرات، على متن السفينة سونيون، وإشعال النار فيها، وهو ما فعله المتمردون من قبل في حملتهم.

يذكر أن الحوثيين استهدفوا حوالي 100 سفينة تجارية بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ بدء الحرب في غزة، في أكتوبر 2023.

واستولوا على سفينة واحدة وأغرقوا اثنتين، في الحملة، التي أسفرت أيضا عن مقتل أربعة بحارة. كما تم اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة أخرى، من قبل تحالف بقيادة أمريكية أو فشلت في الوصول إلى أهدافها، التي شملت سفن عسكرية غربية أيضا.

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا في يناير 2024 تنفيذ ضربات جوية على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.

الحوثيون المتمردون ناقلة نفط النفط الخام
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