الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بقوة هجومية جديدة في الحرب القادمة

(مصراوي)

صرح قائد الدفاع الجوي للحرس الثوري الإيراني، العميد شيخيان، أن إسرائيل ستواجه قوة هجومية ودفاعية في الحرب الجديدة.

وكشف قائد الحرس الثوري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن أنظمة الدفاع الجوي لضرر محدود بالهجوم الإسرائيلي الأخير.

وتابع القائد بالحرس الثوري، أن تلك الأنظمة تم استبدالها بشكل سريع.

وتوعدت طهران، بشن ضربة قوية ضد إسرائيل في الفترة المقبلة في التوقيت المناسب دون الكشف عن هذا التوقيت، قائلة إنها ستكون أقوى وأشد.