جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد كتيبة الصبرة بحركة حماس

(مصراوي)

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان رسمي، اغتيال أسامة أبو ناموس، قائد كتيبة الصبرة التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس في لواء مدينة غزة، ونائبه محمد الترك، إلى جانب عدد من قادة المقاومة الآخرين.

ووفقًا لما ورد في البيان، فقد تم تنفيذ العملية بتنسيق بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، مستهدفة عناصر وصفها الجيش بأنها "مسؤولة عن مخططات معادية لقواته".

وجاء في التصريح الرسمي: "قضت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي، على أسامة أبو ناموس، قائد كتيبة الصبرة، بعد عملية دقيقة استندت إلى معلومات استخبارية من هيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك".

وأضاف البيان أن أبو ناموس لعب دورًا رئيسيًا في الإشراف على عمليات ضد الجيش في منطقة محور نتساريم وكان يُعد أحد العناصر المؤثرة داخل التنظيم.

كما أشار الجيش إلى اغتيال نائب قائد الكتيبة، محمد الترك، الذي كان يشغل سابقًا منصب قائد سرية نخبة في "حماس"، بالإضافة إلى حمزة الديري ومحمود شاهين، وهما قائدا سريتين ضمن الكتيبة ذاتها.