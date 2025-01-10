بعد سقوط نظام الأسد.. احتفالات "الحرية" على متن أول رحلة جوية (فيديو)

(مصراوي)

وثّق مقطع فيديو متداول احتفال مضيفات سوريات على متن طائرة الخطوط الجوية السورية، في أول رحلة تنطلق من مطار دمشق الدولي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وأظهر المقطع المضيفات وهن يرفعن "علم الثورة" ويرددن أغنية "ارفع رأسك فوق أنت سوري حر"، في أجواء مفعمة بالفرح والرمزية.

واستؤنفت الثلاثاء الماضي الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي، بعد أسابيع من توقفه عقب انهيار النظام السوري.

وجاءت هذه الخطوة عقب الانتهاء من أعمال التأهيل، لتشهد سوريا صفحة جديدة في مجال النقل الجوي.

وأعلنت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن وصول أول طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق قادمة من الدوحة، وذلك بعد انقطاع استمر أكثر من 13 عاماً.

وفي إطار إعادة تشغيل المطارات السورية، أكد رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السورية، أشهد الصليبي، أن مطاري دمشق وحلب يخضعان لإعادة تأهيل شاملة بالتعاون مع شركاء دوليين.

وقال الصليبي "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأن مطاراتنا أصبحت جاهزة لاستقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم، ونعمل لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين".