جالانت يستقيل من الكنيست والسلطة الفلسطينية توقف بث قناة الجزيرة

بي بي سي

قررت السلطة الفلسطينية الأربعاء، وقف بث قناة الجزيرة القطرية و"تجميد" مجمل أنشطتها في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وجاء في القرار الذي نقلته الوكالة "قررت اللجنة الوزارية المختصة المكونة من وزارات: الثقافة، والداخلية، والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين، وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين معها والطواقم والقنوات التابعة لها".

وأضافت الوكالة أن "هذا القرار يأتي بعد إصرار الجزيرة على بث محتوى وتقارير تتسم بالتضليل والتحريض على الفتنة والتدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي".

ونقلت فرانس برس عن عاملين في مكتب قناة الجزيرة في رام الله قولهم إنهم تبلغوا الأربعاء في أول يوم من عام 2025، بهذا القرار.

وتتولى السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس سلطة إدارية جزئية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وتخوض قواتها الأمنية منذ عدة أسابيع مواجهات عنيفة في جنين ضد المقاومين، خلفت حتى الآن نحو عشرة قتلى. وينتمي معظم عناصر هذه الفصائل الى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وتصاعد التوتر بين القناة القطرية وحركة فتح التي يتزعمها عباس في الأسابيع الأخيرة، بسبب تغطية القناة للاشتباكات بين قوات الأمن الفلسطينية والمقاومين في جنين.

وسبق أن قررت إسرائيل في مايو الفائت حظر بث الجزيرة في البلاد وإغلاق مكاتبها.

ونددت حركة حماس بقرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة، وقالت في بيان إن "قرار السلطة الفلسطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة انتهاك صارخ لحرية الإعلام وسلوك قمعي يستهدف تكميم الأفواه. نرفض ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة".

جالانت يستقيل من الكنيست بسبب الحريديم

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت استقالته من الكنيست بسبب مشروع قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق ما نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، قال يوآف جالانت إنه "لا يستطيع أن يكون طرفاً" في مشروع القانون، الذي "يتناقض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل".

وتأتي استقالة جالانت من الكنيست، بعد نحو شهرين من إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له من منصبه كوزير للدفاع، وتعيين يسرائيل كاتس خلفاً له.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أنّ ثلاث غارات إسرائيلية أسفرت عن سقوط 25 شهيدا على الأقل في أنحاء القطاع الفلسطيني المحاصر، منذ الساعات الأولى من النهار.

وقال في بيان إنه "تم انتشال جثامين 6 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأتان" من منزل لعائلة السويركي استهدفه الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم (الأربعاء)" في منطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة محمود "نستقبل عام 2025 باستشهاد 15 مواطناً بينهم أطفال، و20 مصاباً، في أول مجزرة إسرائيلية إثر غارة جوية باستهداف منزل يؤوي نازحين من عوائل بدرة، وأبو وردة، وطروش إثر غارة في بلدة جباليا" في شمال قطاع غزة.

ونقل مسعفو جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني صباح الأربعاء "4 شهداء وعدداً من الجرحى إثر غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية، استهدفت مجموعة مواطنين"، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني الذي أضاف أنهم نقلوا إلى مستشفى ناصر، في المدينة.