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مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث انفجار سيارة أمام فندق ترامب بأمريكا

11:27 م الأربعاء 01 يناير 2025

مقتل وإصابة 8 أشخاص في حادث انفجار سيارة أمام فندق

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(أ ب)

قالت السلطات الأمريكية إن شخصا لقى حتفه وأصيب 7 آخرون، اليوم الأربعاء، إثر اشتعال النار في سيارة طراز تسلا وانفجارها خارج فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيجاس.

وأفاد مسؤولو شرطة مدينة لاس فيجاس وإدارة إطفاء مقاطعة كلارك كاونتي، في مؤتمر صحفي، بأن شخصا لقى حتفه داخل السيارة وأنهم يعملون على إخراج الجثة.

وأصيب 7 أشخاص آخرون كانوا بالقرب من موقع الحادث بجروح طفيفة، وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان، إن الحريق نشب في مرآب السيارات التابع لفندق ترامب إنترناشونال هوتيل وتم الإبلاغ عنه في الساعة 0840 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال جيريمي شوارتز، القائم بأعمال العميل الخاص المكلف بمكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيجاس، في المؤتمر الصحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة. ونحن لا نملك الكثير من الإجابات".

وأشار إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، إلى الحادث عبر منصة إكس، وأشاد بإدارة الإطفاء وقوات إنفاذ القانون المحلية "على رد فعلهم السريع واحترافيتهم".

ويقع الفندق، المؤلف من 64 طابقا، قبالة شارع ستريب الشهير في لاس فيجاس مباشرة وفي الناحية المقابلة من مركز تسوق "فاشون شو لاس فيجاس".

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