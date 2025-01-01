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السعودية تستنكر هجوم الدهس في أمريكا

10:41 م الأربعاء 01 يناير 2025

وزارة الخارجية السعودية

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(د ب أ)

أدانت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة الأمريكية، ونتج عنه مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وقالت وزارة الخارجية السعودية:"تؤكد المملكة رفضها ونبذها التام لكافة أشكال العنف معبرةً عن" تضامنها وصادق تعازيها لأسر المتوفين وللولايات المتحدة حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، بحسب وكالة الأنباء السعودية"واس".

وكان مشتبه به قد اقتحم بسيارته حشدا من المحتفلين بسرعة عالية في الحي الفرنسي المزدحم بمدينة نيو أورليانز الأمريكية الساعة 03:15 (0915 بتوقيت جرينتش) صباح اليوم الأربعاء، في تقاطع شارعي كانال وبوربون الشهيرين ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 ، كما قتل المشتبه به في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

السعودية وزارة الخارجية السعودية حادث دهس نيو أورليانز مدينة نيو أورليانز الولايات المتحدة
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