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مقتل 7 أشخاص في هجوم إطلاق نار بالجبل الأسود

10:08 م الأربعاء 01 يناير 2025

مقتل 7 أشخاص في هجوم إطلاق نار بالجبل الأسود

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(أ ب)

قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية إن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار اليوم الأربعاء في مدينة سيتينيي في مونتينيجرو (الجبل الأسود)، وإن مطلق النار لاذ بالفرار.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة للبحث عن مطلق النار المسلح في سيتينيي، على بعد نحو (30 كيلومترا) شمال غرب العاصمة بودجوريتشا.

وقال بيان إن الرجل فتح النار في حانة وفر من مكان الجريمة ومعه سلاح. وحددت الشرطة هوية مطلق النار بالأحرف الأولى من اسمه (ايه ام) وقالت إن عمره (45 عاما).

ولم تقدم الشرطة تفاصيل أخرى. وقالت قناة "ار تي سي جي" التلفزيونية الرسمية إن سبعة أشخاص قتلوا في إطلاق النار الذي أعقب مشاجرة في حانة.

وذكر تقرير القناة أن الرجل يدعى " أكو مارتينوفيتش"، وأنه معروف بسلوكه المضطرب وتم اعتقاله في الماضي، لحيازته أسلحة بشكل غير قانوني. ونشر التلفزيون صورة المشتبه به على موقعه على الإنترنت.

وأفاد التقرير، بأنه عاد إلى منزله ليأخذ سلاحه ثم عاد إلى الحانة حيث أطلق النار وقتل وأصاب العديد من الأشخاص. وأضاف التقرير أنه ذهب بعد ذلك إلى موقع آخر حيث قتل أطفال صاحب الحانة وامرأة.

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